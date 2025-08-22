Balade interactive Baludik « Lison et la quête du souvenir Vendéen » Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Balade interactive Baludik Lison et la quête du souvenir Vendéen 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Muni de votre smartphone, avec l’aide de Lison, partez à la recherche de l’objet mystérieux et ainsi découvrez l’histoire des Guerres de Vendée.
+33 2 85 29 06 46
English :
Armed with your smartphone, and with Lison’s help, go in search of the mysterious object and discover the history of the Vendée Wars.
Deutsch :
Ausgestattet mit Ihrem Smartphone und mit Hilfe von Lison machen Sie sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Gegenstand und entdecken so die Geschichte der Vendée-Kriege.
Italiano :
Armati di smartphone e con l’aiuto di Lison, andate alla ricerca dell’oggetto misterioso e scoprite la storia delle Guerre di Vandea.
Español :
Armado con tu smartphone y con la ayuda de Lison, ve en busca del misterioso objeto y descubre la historia de las Guerras de Vendée.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-24 par Anjou tourime