Balade interactive Baludik Lison et la quête du souvenir Vendéen 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Muni de votre smartphone, avec l’aide de Lison, partez à la recherche de l’objet mystérieux et ainsi découvrez l’histoire des Guerres de Vendée.

+33 2 85 29 06 46

English :

Armed with your smartphone, and with Lison’s help, go in search of the mysterious object and discover the history of the Vendée Wars.

Deutsch :

Ausgestattet mit Ihrem Smartphone und mit Hilfe von Lison machen Sie sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Gegenstand und entdecken so die Geschichte der Vendée-Kriege.

Italiano :

Armati di smartphone e con l’aiuto di Lison, andate alla ricerca dell’oggetto misterioso e scoprite la storia delle Guerre di Vandea.

Español :

Armado con tu smartphone y con la ayuda de Lison, ve en busca del misterioso objeto y descubre la historia de las Guerras de Vendée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-24 par Anjou tourime