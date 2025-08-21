Balade interactive Baludik Sur les traces de la chaussure

Balade interactive Baludik Sur les traces de la chaussure 49450 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 4100.0 Tarif :

Partez à la découverte de l’histoire de la chaussure à travers une balade interactive au coeur de Saint Macaire en Mauges et Saint André de la Marche.

https://www.sevremoine.fr/ +33 2 41 46 71 89

English :

Discover the history of the shoe through an interactive walk in the heart of Saint Macaire en Mauges and Saint André de la Marche.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geschichte der Schuhe auf einem interaktiven Spaziergang im Herzen von Saint Macaire en Mauges und Saint André de la Marche.

Italiano :

Scoprite la storia della scarpa attraverso una passeggiata interattiva nel cuore di Saint Macaire en Mauges e Saint André de la Marche.

Español :

Descubra la historia del zapato a través de un paseo interactivo en el corazón de Saint Macaire en Mauges y Saint André de la Marche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par Anjou tourime