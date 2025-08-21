Balade interactive Baludik « Sur les traces de la chaussure » Sèvremoine Maine-et-Loire
Balade interactive Baludik « Sur les traces de la chaussure » Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Balade interactive Baludik Sur les traces de la chaussure
Balade interactive Baludik Sur les traces de la chaussure 49450 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 4100.0 Tarif :
Partez à la découverte de l’histoire de la chaussure à travers une balade interactive au coeur de Saint Macaire en Mauges et Saint André de la Marche.
https://www.sevremoine.fr/ +33 2 41 46 71 89
English :
Discover the history of the shoe through an interactive walk in the heart of Saint Macaire en Mauges and Saint André de la Marche.
Deutsch :
Entdecken Sie die Geschichte der Schuhe auf einem interaktiven Spaziergang im Herzen von Saint Macaire en Mauges und Saint André de la Marche.
Italiano :
Scoprite la storia della scarpa attraverso una passeggiata interattiva nel cuore di Saint Macaire en Mauges e Saint André de la Marche.
Español :
Descubra la historia del zapato a través de un paseo interactivo en el corazón de Saint Macaire en Mauges y Saint André de la Marche.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par Anjou tourime