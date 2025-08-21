Balade lapalissoise Lapalisse Allier
Balade lapalissoise Lapalisse Allier vendredi 1 mai 2026.
Balade lapalissoise
Balade lapalissoise Place Jean Moulin 03120 Lapalisse Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Profitez de cette balade pour longer la rivière Besbre et découvrir la campagne lapalissoise.
+33 4 70 99 08 39
English : Stroll around Lapal
Make the most of this walk along the River Besbre and discover the countryside around Lapalisse.
Deutsch :
Nutzen Sie diese Wanderung, um am Fluss Besbre entlang zu fahren und die Landschaft von Lapalissoise zu entdecken.
Italiano :
Approfittate di questa passeggiata lungo il fiume Besbre per scoprire la campagna intorno a Lapal.
Español :
Disfrute de este paseo a lo largo del río Besbre y descubra los alrededores de Lapal.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-21 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme