Balade Le Chemin aux étoiles Épône Yvelines

Balade Le Chemin aux étoiles

Balade Le Chemin aux étoiles chemin de Fort a Faire 78680 Épône Yvelines Île-de-France

Partez pour une balade bucolique de 3,5 km entre vergers et sous-bois, ponctuée de panneaux sur le système solaire. Une promenade ludique et apaisante, baptisée Chemin aux étoiles , où nature et astronomie se rencontrent en douceur.

https://epone.fr/article/chemin-aux-etoiles-balade-bucolique +33 1 30 95 05 05

English :

Set off on a bucolic 3.5 km walk through orchards and undergrowth, punctuated by panels on the solar system. The Chemin aux étoiles is a playful, soothing walk where nature and astronomy come together.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf einen 3,5 km langen bukolischen Spaziergang zwischen Obstgärten und Unterholz, der von Schildern über das Sonnensystem unterbrochen wird. Ein spielerischer und beruhigender Spaziergang mit dem Namen Sternenweg , bei dem sich Natur und Astronomie auf sanfte Weise begegnen.

Italiano :

Partite per una passeggiata bucolica di 3,5 km tra frutteti e sottobosco, punteggiata da pannelli sul sistema solare. È una passeggiata giocosa e rilassante, nota come Chemin aux étoiles , dove natura e astronomia si incontrano dolcemente.

Español :

Emprenda un bucólico paseo de 3,5 km entre huertos y maleza, salpicado de paneles sobre el sistema solar. Es un paseo lúdico y relajante, conocido como Chemin aux étoiles , en el que naturaleza y astronomía se dan la mano suavemente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme