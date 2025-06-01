Balade le village de Bourbach-le-Haut Bourbach-le-Haut Haut-Rhin
Durée : 180 Distance : 7000.0 Tarif :
Belle balade longeant le ruisseau du Bourbach et sa forêt.
http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20
English :
Beautiful walk along the Bourbach stream and its forest.
Deutsch :
Schöne Wanderung entlang des Bourbachs und seines Waldes.
Italiano :
Bellissima passeggiata lungo il torrente Bourbach e la sua foresta.
Español :
Hermoso paseo a lo largo del arroyo Bourbach y su bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Système d’informations touristique Alsace