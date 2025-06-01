Balade le village de Bourbach-le-Haut Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Balade le village de Bourbach-le-Haut Bourbach-le-Haut Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Balade le village de Bourbach-le-Haut

Balade le village de Bourbach-le-Haut Centre-village 68290 Bourbach-le-Haut Haut-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 7000.0 Tarif :

Belle balade longeant le ruisseau du Bourbach et sa forêt.

http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20

English :

Beautiful walk along the Bourbach stream and its forest.

Deutsch :

Schöne Wanderung entlang des Bourbachs und seines Waldes.

Italiano :

Bellissima passeggiata lungo il torrente Bourbach e la sua foresta.

Español :

Hermoso paseo a lo largo del arroyo Bourbach y su bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Système d’informations touristique Alsace