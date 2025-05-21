Balade « Les métiers d’antan » au Fuilet Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Balade « Les métiers d’antan » au Fuilet 49270 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 55000.0 Tarif :

La balade des métiers d’autrefois au Fuilet vous invite à un voyage immersif à travers le temps, en découvrant les métiers traditionnels qui ont façonné l’identité du Fuilet.

English :

Le Fuilet’s « Trades of yesteryear » walk takes you on an immersive journey through time, as you discover the traditional trades that have shaped Le Fuilet’s identity.

Deutsch :

Der Spaziergang der alten Berufe in Le Fuilet lädt Sie zu einer immersiven Reise durch die Zeit ein, bei der Sie die traditionellen Berufe kennenlernen, die die Identität von Le Fuilet geprägt haben.

Italiano :

La passeggiata tra i mestieri di un tempo a Le Fuilet vi porta in un viaggio immersivo nel tempo, alla scoperta dei mestieri tradizionali che hanno plasmato l’identità di Le Fuilet.

Español :

El paseo por los oficios de antaño en Le Fuilet le llevará en un viaje inmersivo a través del tiempo, descubriendo los oficios tradicionales que han conformado la identidad de Le Fuilet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Anjou tourime