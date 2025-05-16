Balade ludique à Sewen Sewen Haut-Rhin

Balade ludique à Sewen Sewen Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Balade ludique à Sewen

Balade ludique à Sewen rue Elbach 68290 Sewen Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 2600.0 Tarif :

Découvrez la commune de Sewen en famille et en vous amusant !

Votre balade sera ponctuée d’énigmes, ouvrez les yeux pour ne rien louper !

Les livrets de jeux sont disponibles à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach à Masevaux-Niederbruck ou à télécharger sur le site www.randoland.fr.

Parcours adapté pour les enfants de 4 à 12 ans et pour toute la famille !

https://tourisme.cc-vallee-doller.fr/ +33 3 89 82 41 99

English :

Discover the village of Sewen with the whole family!

Your walk will be punctuated by riddles, so keep your eyes peeled to make sure you don’t miss a thing!

Game booklets are available from the Doller Valley and Soultzbach Tourist Office in Masevaux-Niederbruck or can be downloaded from www.randoland.fr.

Suitable for children aged 4 to 12 and the whole family!

Deutsch :

Entdecken Sie die Gemeinde Sewen mit der ganzen Familie und haben Sie Spaß dabei!

Ihr Spaziergang wird mit Rätseln gespickt sein, halten Sie die Augen offen, um nichts zu verpassen!

Die Spielhefte sind im Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach in Masevaux-Niederbruck erhältlich oder können auf der Website www.randoland.fr heruntergeladen werden.

Geeigneter Parcours für Kinder von 4 bis 12 Jahren und für die ganze Familie!

Italiano :

Scoprite Sewen in famiglia e divertitevi!

La passeggiata sarà costellata di indovinelli, quindi tenete gli occhi aperti per non perdervi nulla!

I libretti dei giochi sono disponibili presso l’Ufficio turistico della Valle del Doller e del Soultzbach a Masevaux-Niederbruck o possono essere scaricati dal sito www.randoland.fr.

Adatto ai bambini dai 4 ai 12 anni e a tutta la famiglia!

Español :

Descubra Sewen en familia y diviértase

El paseo estará salpicado de acertijos, así que mantén los ojos bien abiertos para no perderte nada

Los folletos de los juegos están disponibles en la Oficina de Turismo del Valle del Doller y Soultzbach, en Masevaux-Niederbruck, o pueden descargarse de www.randoland.fr.

Apto para niños de 4 a 12 años y toda la familia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par Système d’informations touristique Alsace