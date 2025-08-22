Balade ludique: les vieilles pierres Montregard Haute-Loire

Balade ludique: les vieilles pierres

Balade ludique: les vieilles pierres le bourg 43290 Montregard Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu de piste de 2.5 km à la découverte du patrimoine de la commune. Sur les traces de l’inspecteur Rando, les enfants devront résoudre une énigme adaptée à leur âge(4/6 ans, 7/9 ans, + 10 ans). Un bon moment à partager en famille!

English :

A 2.5 km treasure hunt to discover the town’s heritage. Following the footsteps of Inspector Rando, children will have to solve a riddle adapted to their age (4/6 years old, 7/9 years old, + 10 years old). A good time to share with the family!

Deutsch :

Eine 2,5 km lange Schnitzeljagd zur Entdeckung des Kulturerbes der Gemeinde. Auf den Spuren von Inspektor Rando müssen die Kinder ein Rätsel lösen, das ihrem Alter entspricht (4/6 Jahre, 7/9 Jahre, + 10 Jahre). Ein schöner Moment für die ganze Familie!

Italiano :

Una caccia al tesoro di 2,5 km per scoprire il patrimonio della città. Seguendo le orme dell’ispettore Rando, i bambini dovranno risolvere un indovinello adatto alla loro età (4/6 anni, 7/9 anni, + 10 anni). Un bel momento da condividere con la famiglia!

Español :

Una búsqueda del tesoro de 2,5 km para descubrir el patrimonio de la ciudad. Siguiendo los pasos del Inspector Rando, los niños tendrán que resolver un acertijo adaptado a su edad (4/6 años, 7/9 años, + 10 años). ¡Un buen momento para compartir con la familia!

