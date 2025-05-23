Balade ludique randoland Soulosse-sous-Saint-Élophe Vosges

Balade ludique randoland Soulosse-sous-Saint-Élophe Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade ludique randoland Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade ludique randoland 12 rue de l’église 88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 3000.0 Tarif :

Les parcours Randoland sont de véritables jeux de piste adaptés à tous les âges. Ils incitent ainsi à lever les yeux sur un patrimoine historique, architectural et naturel qui nous entourent.

Avec Néo et en famille, partez à la découverte du village de Soulosse-sous-Saint-Elophe avec son patrimoine gallo-romain et bien entendu sa légende de Saint-Elophe. Entre la chapelle Sainte-Epéothe, la source, la reculée et l’église Saint-Elophe, ce village offre un patrimoine architectural et distinct que vous pourrez observer et découvrir lors de cette petite balade.

Selon l’âge (4 à 6 ans, 7 à 9 ans et + de 10 ans), chacun des enfants pourra découvrir ce petit village sous forme d’énigmes et de façon observateur !

Vendu en kit avec sac et goodies à l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

Difficile

http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/ +33 3 29 94 10 95

English :

The Randoland routes are real treasure hunts adapted to all ages. They incite to raise the eyes on a historical, architectural and natural heritage which surrounds us.

With Neo and your family, discover the village of Soulosse-sous-Saint-Elophe with its Gallo-Roman heritage and of course the legend of Saint-Elophe. Between the Sainte-Epéothe chapel, the spring, the reculée and the Saint-Elophe church, this village offers an architectural and distinct heritage that you will be able to observe and discover during this little stroll.

According to the age (4 to 6 years old, 7 to 9 years old and + of 10 years old), each child will be able to discover this small village in the form of enigmas and in an observant way!

Sold in kit with bag and goodies at the Tourist Office of the West of Vosges.

Deutsch :

Die Randoland-Parcours sind echte Schnitzeljagden, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Sie regen dazu an, den Blick auf das uns umgebende historische, architektonische und natürliche Erbe zu heben.

Entdecken Sie mit Néo und Ihrer Familie das Dorf Soulosse-sous-Saint-Elophe mit seinem gallo-römischen Erbe und natürlich der Legende von Saint-Elophe. Zwischen der Kapelle Sainte-Epéothe, der Quelle, der Reculée und der Kirche Saint-Elophe bietet dieses Dorf ein architektonisches und ausgeprägtes Erbe, das Sie auf diesem kleinen Spaziergang beobachten und entdecken können.

Je nach Alter (4 bis 6 Jahre, 7 bis 9 Jahre und über 10 Jahre) kann jedes der Kinder dieses kleine Dorf in Form von Rätseln und auf beobachtende Weise entdecken!

Wird als Set mit Tasche und Goodies im Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges verkauft.

Italiano :

I percorsi di Randoland sono vere e proprie cacce al tesoro adatte a tutte le età. Vi incoraggiano a guardare in alto il patrimonio storico, architettonico e naturale che ci circonda.

Con Neo e la vostra famiglia, scoprite il villaggio di Soulosse-sous-Saint-Elophe con il suo patrimonio gallo-romano e, naturalmente, la leggenda di Saint-Elophe. Tra la cappella Sainte-Epéothe, la sorgente, la reculée e la chiesa di Saint-Elophe, questo villaggio offre un patrimonio architettonico distinto che potrete osservare e scoprire durante questa breve passeggiata.

A seconda dell’età (dai 4 ai 6 anni, dai 7 ai 9 anni e oltre i 10 anni), ogni bambino potrà scoprire questo piccolo villaggio sotto forma di indovinelli e in modo attento!

Venduto in kit, con borsa e gadget, presso l’Ufficio del Turismo dei Vosgi Occidentali.

Español :

Las rutas de Randoland son auténticas cazas del tesoro adaptadas a todas las edades. Animan a levantar la vista hacia el patrimonio histórico, arquitectónico y natural que nos rodea.

Con Neo y su familia, descubra el pueblo de Soulosse-sous-Saint-Elophe, con su patrimonio galo-romano y, por supuesto, la leyenda de Saint-Elophe. Entre la capilla Sainte-Epéothe, la fuente, la reculée y la iglesia Saint-Elophe, este pueblo ofrece un patrimonio arquitectónico y diferenciado que podrá observar y descubrir durante este corto paseo.

En función de la edad (de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y mayores de 10 años), cada niño podrá descubrir este pueblecito en forma de adivinanzas y ¡de forma observadora!

Se vende en kit con bolsa y golosinas en la Oficina de Turismo de los Vosgos Occidentales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Système d’information touristique Lorrain