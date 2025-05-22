Balade ludique randoland Domrémy-la-Pucelle Vosges

Balade ludique randoland Domrémy-la-Pucelle Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade ludique randoland Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade ludique randoland Camping de Domremy-la-Pucelle 88630 Domrémy-la-Pucelle Vosges Grand Est

Durée : 135 Distance : 4000.0 Tarif :

Les parcours Randoland sont de véritables jeux de piste adaptés à tous les âges. Ils incitent ainsi à lever les yeux sur un patrimoine historique, architectural et naturel qui nous entourent.

Avec Néo et en famille, partez à la découverte du village de Domremy-la-Pucelle, où l’histoire de Jeanne d’Arc vous sera révélé. Vous y découvrirez sa maison natale et le centre « Visages de Jehanne », l’église Saint-Remy et la basilique Sainte-Jeanne d’Arc. Au pied de la basilique, vous pourrez admirer une magnifique vue sur la vallée de la Meuse.

Selon l’âge (4 à 6 ans, 7 à 9 ans et + de 10 ans), chacun des enfants pourra découvrir ce petit village sous forme d’énigmes et de façon observateur !

Vendu seul ou en en kit avec sac et goodies à l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

Facile

http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/ +33 3 29 94 10 95

English :

Randoland trails are real treasure hunts for all ages. They encourage you to take a closer look at the historical, architectural and natural heritage that surrounds us.

With Neo and the whole family, discover the village of Domremy-la-Pucelle, where the story of Joan of Arc will be revealed. You’ll discover her birthplace and the « Visages de Jehanne » center, the church of Saint-Remy and the basilica of Sainte-Jeanne d’Arc. At the foot of the basilica, you’ll enjoy a magnificent view over the Meuse valley.

Depending on age (4 to 6, 7 to 9 and over 10), each child can discover this little village in the form of riddles and observers!

Sold on its own or as a kit with bag and goodies at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

Deutsch :

Die Randoland-Parcours sind echte Schnitzeljagden, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Sie regen dazu an, den Blick auf das uns umgebende historische, architektonische und natürliche Erbe zu heben.

Entdecken Sie mit Neo und Ihrer Familie das Dorf Domremy-la-Pucelle, wo Ihnen die Geschichte von Jeanne d’Arc enthüllt wird. Sie werden dort ihr Geburtshaus und das Zentrum « Visages de Jehanne », die Kirche Saint-Remy und die Basilika Sainte-Jeanne d’Arc besichtigen. Am Fuße der Basilika können Sie einen herrlichen Blick auf das Maastal genießen.

Je nach Alter (4 bis 6 Jahre, 7 bis 9 Jahre und über 10 Jahre) kann jedes der Kinder dieses kleine Dorf in Form von Rätseln und auf beobachtende Weise entdecken!

Wird einzeln oder im Set mit Tasche und Goodies beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges verkauft.

Italiano :

I sentieri di Randoland sono vere e proprie cacce al tesoro per tutte le età. Vi incoraggiano a guardare più da vicino il patrimonio storico, architettonico e naturale che ci circonda.

Con Neo e tutta la famiglia, partite alla scoperta del villaggio di Domremy-la-Pucelle, dove vi verrà svelata la storia di Giovanna d’Arco. Scoprirete la sua casa natale e il centro « Visages de Jehanne », la chiesa di Saint-Remy e la basilica di Sainte-Jeanne d’Arc. Ai piedi della basilica, si può ammirare una magnifica vista sulla valle della Mosa.

A seconda dell’età (dai 4 ai 6 anni, dai 7 ai 9 e oltre i 10), ogni bambino potrà scoprire questo piccolo villaggio sotto forma di indovinelli e in modo attento!

Venduto da solo o in un kit con borsa e gadget dell’Ufficio del Turismo dei Vosgi Occidentali.

Español :

Los senderos de Randoland son auténticas cazas del tesoro para todas las edades. Le invitan a descubrir el patrimonio histórico, arquitectónico y natural que nos rodea.

Con Neo y toda la familia, vaya a descubrir el pueblo de Domremy-la-Pucelle, donde se le revelará la historia de Juana de Arco. Descubrirá su casa natal y el centro « Visages de Jehanne », la iglesia de Saint-Remy y la basílica de Sainte-Jeanne d’Arc. A los pies de la basílica, podrá admirar una magnífica vista del valle del Mosa.

En función de su edad (de 4 a 6 años, de 7 a 9 y más de 10), cada niño podrá descubrir este pueblecito en forma de adivinanzas y ¡de forma observadora!

Se vende solo o en kit con bolsa y golosinas en la Oficina de Turismo de los Vosgos Occidentales.

