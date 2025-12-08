Balade ludique Randoland Découverte du centre ville Vittel Vosges

Balade ludique Randoland Découverte du centre ville Adultes A pieds Facile

Balade ludique Randoland Découverte du centre ville Rue de Verdun 88800 Vittel Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 2700.0 Tarif :

Partez en famille à la découverte du centre-ville de Vittel tout en vous amusant. Un véritable jeu de piste adapté à tous les âges à partir de 4 ans et jusqu’à 10 ans et plus. Une énigme palpitante à résoudre en compagnie de l’inspecteur Randoland qui a besoin de votre œil d’expert !

Parcourez 2,7 km à pied avec votre feuille de route. Prévoyez environ 1 heure et 30 minutes pour cette aventure intrigante !

Fiche téléchargeable gratuitement. En vente au guichet à 1€.

Facile

http://www.destinationvittel.com/ +33 3 29 08 08 88

English :

Take the whole family on a fun-filled discovery of Vittel town center. A real treasure hunt for all ages, from 4 to 10+. A thrilling enigma to be solved in the company of Inspector Randoland, who needs your expert eye!

Walk 2.7 km with your roadmap. Allow 1 hour 30 minutes for this intriguing adventure!

Downloadable free of charge. On sale at the ticket office for 1?

Deutsch :

Gehen Sie mit Ihrer Familie auf Entdeckungsreise durch das Stadtzentrum von Vittel und haben Sie dabei viel Spaß. Eine echte Schnitzeljagd, die für alle Altersgruppen ab 4 Jahren bis hin zu 10 Jahren und älter geeignet ist. Ein spannendes Rätsel, das Sie in Begleitung von Inspektor Randoland lösen müssen, der Ihr Expertenwissen benötigt!

Gehen Sie mit Ihrem Laufzettel 2,7 km zu Fuß. Planen Sie für dieses faszinierende Abenteuer etwa 1 Stunde und 30 Minuten ein!

Die Karte kann kostenlos heruntergeladen werden. Am Schalter erhältlich für 1?

Italiano :

Scoprite il centro di Vittel in famiglia e divertitevi allo stesso tempo. Una vera e propria caccia al tesoro per tutte le età, dai 4 ai 10+. Un mistero avvincente da risolvere in compagnia dell’ispettore Randoland, che ha bisogno del vostro occhio esperto!

Camminate per 2,7 km con la vostra mappa del percorso. Prevedete circa 1 ora e 30 minuti per questa intrigante avventura!

Scarica gratuitamente la mappa del percorso. In vendita alla biglietteria al prezzo di 1?

Español :

Descubra el centro de Vittel en familia y diviértase al mismo tiempo. Una auténtica búsqueda del tesoro para todas las edades, de 4 a 10 años. Un misterio apasionante por resolver en compañía del inspector Randoland, ¡que necesita tu ojo experto!

Recorra 2,7 km con su mapa de ruta. Prevea alrededor de 1 hora y 30 minutos para esta intrigante aventura

Descargue gratuitamente la hoja de ruta. A la venta en taquilla por 1?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Système d’information touristique Lorrain