Balade ludique randoland Longwy Meurthe-et-Moselle

Balade ludique Randoland Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade ludique Randoland Fortifications de Vauban 54400 Longwy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 2100.0 Tarif :

Découvrez, en famille et de façon ludique (sous la forme d’un jeu de piste), les fortifications de Vauban à Longwy-Haut avec le livret Randoland .

Trois niveaux sont proposés de 4 à 6 ans de 7 à 9 ans plus de 10 ans.

La balade se réalise en autonomie, tout au long de l’année.

Le livret Randoland est en vente à l’office de tourisme du Grand Longwy (tarif 2 €).

Facile

+33 3 82 24 94 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Vauban’s fortifications at Longwy-Haut as a family with the Randoland booklet.

Three levels are available: 4 to 6 years old 7 to 9 years old over 10 years old.

The walk is self-guided, all year round.

The Randoland booklet is on sale at the Grand Longwy tourist office (price: 2?).

Deutsch :

Entdecken Sie mit der ganzen Familie und auf spielerische Weise (in Form einer Schnitzeljagd) die Festungsanlagen von Vauban in Longwy-Haut mit dem Heft Randoland .

Es werden drei Niveaustufen angeboten: 4 bis 6 Jahre 7 bis 9 Jahre über 10 Jahre.

Die Wanderung kann das ganze Jahr über selbstständig durchgeführt werden.

Das Heft Randoland ist im Fremdenverkehrsamt von Grand Longwy erhältlich (Preis: 2 ?).

Italiano :

Scoprite le fortificazioni di Vauban a Longwy-Haut in famiglia in modo divertente (sotto forma di caccia al tesoro) con il libretto Randoland .

Ci sono tre livelli: da 4 a 6 anni da 7 a 9 anni oltre 10 anni.

La passeggiata è autoguidata durante tutto l’anno.

Il libretto Randoland è in vendita presso l’ufficio turistico di Grand Longwy (prezzo: 2 euro).

Español :

Descubra en familia las fortificaciones de Vauban en Longwy-Haut de forma lúdica (en forma de búsqueda del tesoro) con el cuaderno Randoland .

Hay tres niveles: de 4 a 6 años de 7 a 9 años mayores de 10 años.

El paseo es autoguiado durante todo el año.

El folleto Randoland está a la venta en la oficina de turismo de Grand Longwy (precio: 2 euros).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Système d’information touristique Lorrain