Balade ludique randoland Liffol-le-Grand Vosges

Balade ludique randoland Liffol-le-Grand Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade ludique randoland Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade ludique randoland place d’Armes 88350 Liffol-le-Grand Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : 3000.0 Tarif :

Les parcours Randoland sont de véritables jeux de piste adaptés à tous les âges. Ils incitent ainsi à lever les yeux sur un patrimoine historique, architectural et naturel qui nous entourent.

Avec Néo et en famille, partez à la découverte du village de Liffol-le-Grand. Ce village possède un patrimoine culturel et un patrimoine artisanal exceptionnel où vous pourrez notamment y découvrir l’église, le musée Bernard Counot et la manufacture Henryot & cie.

Selon l’âge (4 à 6 ans, 7 à 9 ans et + de 10 ans), chacun des enfants pourra découvrir ce petit village sous forme d’énigmes et de façon observateur !

Vendu en kit avec sac et goodies à l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

Facile

http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/ +33 3 29 94 10 95

English :

Randoland trails are real treasure hunts for all ages. They encourage you to take a closer look at the historical, architectural and natural heritage that surrounds us.

With Neo and the whole family, discover the village of Liffol-le-Grand. The village boasts an exceptional cultural and craft heritage, including the church, the Bernard Counot museum and the Henryot & cie factory.

Depending on age (4 to 6, 7 to 9 and over 10), each child can discover this little village in the form of riddles and observers!

Sold as a kit with bag and goodies at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

Deutsch :

Die Randoland-Parcours sind echte Schnitzeljagden, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Sie regen dazu an, den Blick auf das uns umgebende historische, architektonische und natürliche Erbe zu heben.

Entdecken Sie mit Néo und Ihrer Familie das Dorf Liffol-le-Grand. Dieses Dorf verfügt über ein außergewöhnliches kulturelles und handwerkliches Erbe, in dem Sie insbesondere die Kirche, das Museum Bernard Counot und die Manufaktur Henryot & cie entdecken können.

Je nach Alter (4 bis 6 Jahre, 7 bis 9 Jahre und über 10 Jahre) kann jedes der Kinder dieses kleine Dorf in Form von Rätseln und auf beobachtende Weise entdecken!

Wird als Set mit Tasche und Goodies im Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges verkauft.

Italiano :

I sentieri di Randoland sono vere e proprie cacce al tesoro per tutte le età. Vi incoraggiano a guardare più da vicino il patrimonio storico, architettonico e naturale che ci circonda.

Con Neo e tutta la famiglia, scoprite il villaggio di Liffol-le-Grand. Questo villaggio vanta un eccezionale patrimonio culturale e artigianale, con la chiesa, il museo Bernard Counot e la fabbrica Henryot & cie.

A seconda dell’età (dai 4 ai 6 anni, dai 7 ai 9 e oltre i 10), ogni bambino potrà scoprire questo piccolo villaggio sotto forma di indovinelli e osservatori!

Venduto in kit con sacca e gadget presso l’Ufficio del Turismo dei Vosgi Occidentali.

Español :

Los senderos de Randoland son auténticas cazas del tesoro para todas las edades. Te animan a observar más de cerca el patrimonio histórico, arquitectónico y natural que nos rodea.

Con Neo y toda la familia, descubra el pueblo de Liffol-le-Grand. Este pueblo posee un patrimonio cultural y artesanal excepcional, con la iglesia, el museo Bernard Counot y la fábrica Henryot & cie.

Según su edad (de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y más de 10 años), cada niño podrá descubrir este pueblecito en forma de adivinanzas y observatorios

Se vende en kit con bolsa y golosinas en la Oficina de Turismo de los Vosgos Occidentales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Système d’information touristique Lorrain