Balade Mortainaise Le Neufbourg Manche

Balade Mortainaise

Balade Mortainaise 50140 Le Neufbourg Manche Normandie

Durée : 105 Distance : 20000.0 Tarif :

Chemins creux et bocagers vous mèneront à la découverte du Mortainais. Circuit relativement facile pour la région, quelques bonnes côtes situées à mi-parcours, aux alentours de Belle-fontaine, vous offriront quelques belles vues sur le bocage… Après l’effort, le réconfort !

English : Balade Mortainaise

Hollow paths and bocagers will lead you to the discovery of the Mortainais. Relatively easy circuit for the region, a few good climbs located halfway up, around Belle-fontaine, will offer you some beautiful views of the bocage… After the effort, comfort!

Deutsch :

Hohlwege und Heckenlandschaften führen Sie zur Entdeckung der Region Mortainais. Die Strecke ist für die Region relativ einfach. Auf halber Strecke, in der Nähe von Belle-fontaine, gibt es einige gute Steigungen, die Ihnen einige schöne Ausblicke auf die Bocage bieten… Nach der Anstrengung kommt die Belohnung!

Italiano :

Sentieri vuoti e siepi vi condurranno alla scoperta del Mortainais. Si tratta di un percorso relativamente facile per la regione, con alcune buone salite a metà percorso, intorno a Belle-Fontaine, che offrono splendide viste sul bocage? Dopo lo sforzo, il comfort!

Español :

Caminos huecos y con setos le llevarán a descubrir el Mortainais. Se trata de una ruta relativamente fácil para la región, con algunas buenas subidas a mitad de camino, alrededor de Belle-Fontaine, que ofrecen unas hermosas vistas del bocage.. Después del esfuerzo, ¡la comodidad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme