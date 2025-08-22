Balade Nature et Patrimoine La Faye Charente

Balade Nature et Patrimoine

Balade Nature et Patrimoine Place de la mairie 16700 La Faye Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez la commune de La Faye hors des sentiers battus



Se munir de son téléphone pour prendre en photo le parcours au départ.

https://www.destination-nordcharente.com/

English :

Discover the commune of La Faye off the beaten track



Bring your phone with you to take a photo of the course at the start.

Deutsch :

Entdecken Sie die Gemeinde La Faye abseits der üblichen Touristenpfade



Nehmen Sie Ihr Handy mit, um die Strecke am Start zu fotografieren.

Italiano :

Scoprire il comune di La Faye fuori dai sentieri battuti



Portate il vostro cellulare per scattare foto del percorso alla partenza.

Español :

Descubra la comuna de La Faye fuera de los caminos trillados



Traiga su teléfono móvil para tomar fotos de la ruta en la salida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme