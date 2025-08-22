Balade Nature et Patrimoine Verteuil-sur-Charente Charente
Balade Nature et Patrimoine Verteuil-sur-Charente Charente vendredi 1 mai 2026.
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine Place du champ de foire 16510 Verteuil-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez la commune de Verteuil hors des sentiers battus
Se munir de son téléphone pour prendre en photo le parcours au départ.
https://www.destination-nordcharente.com/ +33 5 45 31 05 42
English :
Discover the commune of Verteuil off the beaten track
Bring your phone with you to take a photo of the course at the start.
Deutsch :
Entdecken Sie die Gemeinde Verteuil abseits der üblichen Touristenpfade
Nehmen Sie Ihr Handy mit, um die Strecke am Start zu fotografieren.
Italiano :
Scoprire il comune di Verteuil fuori dai sentieri battuti
Portate il vostro telefono per fotografare il percorso alla partenza.
Español :
Descubra el municipio de Verteuil fuera de los caminos trillados
Traiga su teléfono para tomar fotos de la ruta en la salida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme