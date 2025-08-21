Balade pédestre au Rocher du Château Bessans Savoie

Balade pédestre au Rocher du Château

Balade pédestre au Rocher du Château Pont du Villaron 73480 Bessans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Et si vous partiez à la chasse au trésor ? Depuis Bessans ou Bonneval à la recherche des peintures rupestres, quels mystères découvrirez-vous sur le rocher du château ? Une virée préhistorique hors du temps qui aiguisera votre curiosité.

http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06

English : Walking tour of the Rocher du Château

Fancy setting off on a treasure hunt? From Bessans or Bonneval, embark

on a quest for ancient rock paintings and uncover the mysteries hidden

on the Rocher du Château. A prehistoric adventure that’ll take you back

in time and whet your curiosity.

Deutsch :

Wie wäre es, wenn Sie sich auf eine Schatzsuche begeben? Von Bessans oder Bonneval aus auf der Suche nach Höhlenmalereien, welche Geheimnisse werden Sie auf dem Schlossfelsen entdecken? Ein zeitloser prähistorischer Ausflug, der Ihre Neugierde wecken wird.

Italiano :

Perché non fare una caccia al tesoro? Da Bessans o Bonneval alla ricerca di pitture rupestri, quali misteri scoprirete sulla roccia del castello? Un viaggio nella preistoria senza tempo che stuzzicherà la vostra curiosità.

Español :

¿Por qué no emprender una búsqueda del tesoro? Desde Bessans o Bonneval en busca de pinturas rupestres, ¿qué misterios descubrirá en la roca del castillo? Un viaje prehistórico atemporal que despertará su curiosidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme