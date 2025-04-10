Balade pédestre en passant par Artimont à La Bresse La Bresse Vosges

Durée : 150 Distance : 6800.0

Au départ du télésiège de Vologne la balade vous plonge au cœur de la forêt vosgienne, profitez de son calme. À mi-chemin, la montée est récompensée vous trouverez La Labell’Aire d’Artimont qui vous offrira un panorama magnifique sur les crêtes vosgiennes, le sommet du Hohneck et le lac de la Lande. Vous reprendrez ensuite votre chemin en direction du barrage de La Lande avant de regagner la station. Tarifs réduits pour les tribus de 3 à 5 personnes. Avant votre départ vérifiez les horaires d’ouverture du télésiège https://labresse.labellemontagne.com/fr/ete/randonnee/#dates

https://labresse.labellemontagne.com/ +33 3 29 25 68 78

Departing from the Vologne chairlift, the walk plunges you into the heart of the Vosges forest, where you can enjoy the peace and quiet. Halfway up, the climb is rewarded: you’ll find La Labell?Aire d’Artimont, offering a magnificent panorama of the Vosges crests, the summit of Hohneck and Lac de la Lande. You can then continue on your way to the La Lande dam before returning to the resort. Reduced rates for tribes of 3 to 5 people. Before you leave, check the opening times of the chairlift https://labresse.labellemontagne.com/fr/ete/randonnee/#dates

Die Wanderung beginnt am Sessellift von Vologne und führt Sie mitten in den Wald der Vogesen, wo Sie die Ruhe genießen können. Auf halbem Weg wird der Aufstieg belohnt: Sie finden die Labell?Aire d’Artimont, die Ihnen einen herrlichen Ausblick auf die Vogesenkämme, den Gipfel des Hohneck und den Lac de la Lande bietet. Anschließend geht es weiter in Richtung des Stausees von La Lande, bevor Sie wieder in den Ort zurückkehren. Ermäßigte Preise für Stämme von 3 bis 5 Personen. Überprüfen Sie vor Ihrer Abreise die Öffnungszeiten des Sessellifts https://labresse.labellemontagne.com/fr/ete/randonnee/#dates

Partendo dalla seggiovia di Vologne, la passeggiata si immerge nel cuore della foresta dei Vosgi, dove si può godere della pace e della tranquillità. A metà strada, la salita è ricompensata da La Labell’Aire d’Artimont, che offre una magnifica vista sulle creste dei Vosgi, sulla cima dell’Hohneck e sul Lac de la Lande. Si ritorna poi alla diga di La Lande prima di rientrare al resort. Tariffe ridotte per gruppi da 3 a 5 persone. Prima di partire, verificare gli orari di apertura della seggiovia https://labresse.labellemontagne.com/fr/ete/randonnee/#dates

Partiendo del telesilla de Vologne, el paseo le sumerge en el corazón del bosque de los Vosgos, donde podrá disfrutar de la tranquilidad. A mitad de camino, la subida se ve recompensada con La Labell’Aire d’Artimont, que ofrece magníficas vistas de las crestas de los Vosgos, la cumbre del Hohneck y el lago de la Lande. A continuación, vuelva a la presa de La Lande antes de regresar a la estación. Tarifas reducidas para grupos de 3 a 5 personas. Antes de partir, consulte los horarios de apertura del telesilla https://labresse.labellemontagne.com/fr/ete/randonnee/#dates

