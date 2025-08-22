Balade pédestre Secrets d’alpage Onnion Haute-Savoie

Balade pédestre Secrets d’alpage

Balade pédestre Secrets d’alpage Plateau de Plaine-Joux 74490 Onnion Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Balade facile à la découverte des sculptures du Plateau de Plaine-Joux taillées dans des blocs monolithiques en calcaire marbrier et disposées en arc-de-cercle à 100 mètres les uns des autres, avec une jolie vue sur le Mont-Blanc !

English : Hiking trail Alpine pasture secrets

An easy walk to discover the sculptures of the Plaine-Joux Plateau, carved from monolithic blocks of marble limestone and arranged in a semicircle 100 meters apart from each others.

Deutsch :

Leichter Spaziergang zur Entdeckung der Skulpturen auf dem Plateau von Plaine-Joux, die aus monolithischen Blöcken aus Marmorkalkstein gehauen und in einem Kreisbogen im Abstand von 100 Metern angeordnet sind, mit einer schönen Aussicht auf den Mont-Blanc!

Italiano :

Una facile passeggiata alla scoperta delle sculture dell’altopiano di Plaine-Joux, ricavate da blocchi monolitici di marmo calcareo e disposte ad arco a 100 metri l’una dall’altra, con una bella vista sul Monte Bianco!

Español :

Un paseo fácil para descubrir las esculturas de la meseta de Plaine-Joux, talladas en bloques monolíticos de piedra caliza marmórea y dispuestas en arco a 100 metros de distancia, ¡con una hermosa vista del Mont Blanc!

