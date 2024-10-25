Balade pédestre sur les traces d’Alessandro Aussois Savoie

Balade pédestre sur les traces d’Alessandro Aussois Savoie vendredi 1 août 2025.

Balade pédestre sur les traces d’Alessandro

Balade pédestre sur les traces d’Alessandro D215G Parking fort Victor-Emmanuel 73500 Aussois Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez sur les traces du soldat Alessandro dans l’enceinte spectaculaire du fort Victor Emmanuel. Le temps d’un jeu de piste à partager en famille, allez de surprise en surprise dans les dédales d’un site historique qui renferme bien des secrets.

English : Walking in Alessandro’s footsteps

Follow in the footsteps of soldier Alessandro in the spectacular grounds of Fort Victor Emmanuel. Join us for a family treasure hunt and discover the secrets of this historic site.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren des Soldaten Alessandro in den spektakulären Mauern des Forts Victor Emmanuel. Während einer Schnitzeljagd für die ganze Familie geht es von Überraschung zu Überraschung durch die Labyrinthe einer historischen Stätte, die viele Geheimnisse birgt.

Italiano :

Seguite le orme del soldato Alessandro nello spettacolare parco del Forte Vittorio Emanuele. Questa caccia al tesoro per famiglie vi porterà di sorpresa in sorpresa nei meandri di un sito storico che nasconde molti segreti.

Español :

Siga los pasos del soldado Alessandro en los espectaculares terrenos del Fuerte Víctor Manuel. Esta búsqueda del tesoro en familia le llevará de sorpresa en sorpresa por el laberinto de un lugar histórico que esconde muchos secretos.

