Balade pédestre Tour du lac du Môle La Tour Haute-Savoie

Balade pédestre Tour du lac du Môle Route du Lac 74250 La Tour Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La boucle du lac du môle est une balade facile, accessible à tous, dans un cadre naturel sublime.
https://www.mole-brasses.com/fr +33 4 50 36 49 18
English : Walk around the Mole’s Lake
Strolling around the lake is an easy walk, accessible to all, in a gorgeous natural setting.
Deutsch :
Der Rundweg um den Lac du môle ist eine leichte, für alle zugängliche Wanderung in einer erhabenen natürlichen Umgebung.
Italiano :
L’anello del Lac du Môle è una passeggiata facile, accessibile a tutti, in un contesto naturale sublime.
Español :
El bucle del Lac du Môle es un paseo fácil, accesible a todos, en un marco natural sublime.
