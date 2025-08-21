Balade pédestre Tour du lac du Môle La Tour Haute-Savoie

Balade pédestre Tour du lac du Môle

Balade pédestre Tour du lac du Môle Route du Lac 74250 La Tour Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La boucle du lac du môle est une balade facile, accessible à tous, dans un cadre naturel sublime.

https://www.mole-brasses.com/fr +33 4 50 36 49 18

English : Walk around the Mole’s Lake

Strolling around the lake is an easy walk, accessible to all, in a gorgeous natural setting.

Deutsch :

Der Rundweg um den Lac du môle ist eine leichte, für alle zugängliche Wanderung in einer erhabenen natürlichen Umgebung.

Italiano :

L’anello del Lac du Môle è una passeggiata facile, accessibile a tutti, in un contesto naturale sublime.

Español :

El bucle del Lac du Môle es un paseo fácil, accesible a todos, en un marco natural sublime.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme