Balade perchoise La Perche Cher

Balade perchoise En VTT

Balade perchoise Mairie 18200 La Perche Cher Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 11200.0 Tarif :

À La Perche, offrez-vous une agréable balade entre le Cher et le Canal de Berry. Flânez près de belles demeures, respirez l’air pur de la campagne et laissez-vous charmer par la douceur du paysage berrichon.

+33 2 48 61 39 89

English :

A stroll along the Cher river, close to beautiful buildings, to breathe air that smells of the countryside.

Deutsch :

Ein Spaziergang in der Nähe des Flusses Cher, in der Nähe von schönen Gebäuden, um eine Luft einzuatmen, die nach Land riecht.

Italiano :

Passeggiate lungo le rive dello Cher, vicino ad alcuni splendidi edifici, e respirate l’aria fresca della campagna.

Español :

Pasee por las orillas del Cher, cerca de algunos bellos edificios, y respire el aire fresco del campo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire