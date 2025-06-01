Balade Pervenche 1 Prévinquières Aveyron

Balade Pervenche 1 12350 Prévinquières Aveyron Occitanie

Une balade agréable autour du charmant village de Prévinquières, niché dans la vallée de l’Aveyron.

Circuit 10 du topoguide » entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (édition 2021)

English :

A pleasant walk around the charming village of Prévinquières, nestled in the Aveyron valley.

Circuit 10 of the topoguide « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (2021 edition)

Deutsch :

Eine angenehme Wanderung rund um das charmante Dorf Prévinquières, das sich in das Tal des Aveyron schmiegt.

Rundgang 10 des Topoguides « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (Ausgabe 2021)

Italiano :

Una piacevole passeggiata intorno al grazioso villaggio di Prévinquières, immerso nella valle dell’Aveyron.

Itinerario 10 nella guida « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (edizione 2021)

Español :

Un agradable paseo por el encantador pueblo de Prévinquières, enclavado en el valle del Aveyron.

Ruta 10 de la guía « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (edición 2021)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par ADT Aveyron