Balade Pervenche 1 Prévinquières Aveyron
Balade Pervenche 1 12350 Prévinquières Aveyron Occitanie
Une balade agréable autour du charmant village de Prévinquières, niché dans la vallée de l’Aveyron.
Circuit 10 du topoguide » entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (édition 2021)
English :
A pleasant walk around the charming village of Prévinquières, nestled in the Aveyron valley.
Circuit 10 of the topoguide « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (2021 edition)
Deutsch :
Eine angenehme Wanderung rund um das charmante Dorf Prévinquières, das sich in das Tal des Aveyron schmiegt.
Rundgang 10 des Topoguides « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (Ausgabe 2021)
Italiano :
Una piacevole passeggiata intorno al grazioso villaggio di Prévinquières, immerso nella valle dell’Aveyron.
Itinerario 10 nella guida « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (edizione 2021)
Español :
Un agradable paseo por el encantador pueblo de Prévinquières, enclavado en el valle del Aveyron.
Ruta 10 de la guía « entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain » (edición 2021)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par ADT Aveyron