Balade Pervenche 2 Prévinquières Aveyron

Balade Pervenche 2

Balade Pervenche 2 Parking de l’aire de la Mouline 12350 Prévinquières Aveyron Occitanie

La rive droite de l’Aveyron est ensoleillée et donne de beaux paysages vers le sud.

Circuit 11 du topoguide entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (édition 2021)

English :

The right bank of the Aveyron is sunny and offers beautiful landscapes to the south.

Route 11 in the entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain guidebook (2021 edition)

Deutsch :

Das rechte Ufer des Aveyron ist sonnig und bietet schöne Landschaften in Richtung Süden.

Rundweg 11 des Topoguides entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (Ausgabe 2021)

Italiano :

La riva destra dell’Aveyron gode di molto sole e di splendidi paesaggi verso sud.

L’itinerario 11 nella guida entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (edizione 2021)

Español :

La orilla derecha del Aveyron goza de mucho sol y bellos paisajes hacia el sur.

Ruta 11 en la guía entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (edición 2021)

