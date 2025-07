Balade photographique de La Vierge Cornimont Vosges

Balade photographique de La Vierge Cornimont Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade photographique de La Vierge Adultes A pieds Facile

Balade photographique de La Vierge La Grande Roche 88310 Cornimont Vosges Grand Est

Durée : 30 Distance : 1000.0 Tarif :

Avec le soutien de la commune de Cornimont, le club de photographie Kédale a installé une superbe exposition en plein air sur le site de Notre-Dame de la Paix. Au fil d’une promenade, chacun peut s’arrêter pour contempler la faune et la flore capturées avec talent à travers ces magnifiques clichés. Des contes et légendes accompagnent ce parcours bucolique.

+33 3 29 24 12 17

English :

With the support of the commune of Cornimont, the Kédale photography club has set up a superb outdoor exhibition on the site of Notre-Dame de la Paix. As you stroll through the grounds, you can stop to contemplate the flora and fauna captured with talent in these magnificent images. Stories and legends accompany this bucolic journey.

Deutsch :

Mit der Unterstützung der Gemeinde Cornimont hat der Fotoclub Kédale eine wunderschöne Ausstellung im Freien auf dem Gelände von Notre-Dame de la Paix eingerichtet. Bei einem Spaziergang kann jeder anhalten, um die Fauna und Flora zu betrachten, die mit viel Talent in diesen wunderschönen Bildern festgehalten wurden. Märchen und Legenden begleiten diesen Spaziergang.

Italiano :

Con il sostegno del Comune di Cornimont, il club fotografico Kédale ha allestito una splendida mostra all’aperto sul sito di Notre-Dame de la Paix. Passeggiando, ci si può fermare a contemplare la flora e la fauna immortalate con talento in questi magnifici scatti. Storie e leggende accompagnano questo viaggio bucolico.

Español :

Con el apoyo del ayuntamiento de Cornimont, el club de fotografía Kédale ha montado una magnífica exposición al aire libre en el emplazamiento de Notre-Dame de la Paix. Mientras pasea, podrá detenerse a contemplar la flora y la fauna captadas con talento en estas magníficas instantáneas. Historias y leyendas acompañan este bucólico recorrido.

