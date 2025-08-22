Balade Pimprézienne Pimprez Oise

Balade Pimprézienne A pieds Très facile

Balade Pimprézienne Eglise St-Médard 60170 Pimprez Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6800.0 Tarif :

Une randonnée de 3 et 6km dans la commune de Pimprez. 10 pupitres d’interprétation à découvrir le long du parcours.

Très facile

English : Balade Pimprézienne

A 3km and 6km hike in the commune of Pimprez. 10 interpretation desks to discover along the way.

Deutsch : Balade Pimprézienne

Eine Wanderung von 3 und 6 km in der Gemeinde Pimprez. 10 Interpretationspulte, die es entlang der Strecke zu entdecken gilt.

Italiano :

Una passeggiata di 3 km e 6 km nel comune di Pimprez. 10 banchi di interpretazione da scoprire lungo il percorso.

Español : Balade Pimprézienne

Recorridos de 3 y 6 km en el municipio de Pimprez. 10 mesas de interpretación para descubrir a lo largo del camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France