Balade Pimprézienne (variante) Pimprez Oise
Balade Pimprézienne (variante) Pimprez Oise vendredi 1 mai 2026.
Balade Pimprézienne (variante) A pieds Très facile
Balade Pimprézienne (variante) Eglise St-Médard 60170 Pimprez Oise Hauts-de-France
Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :
Une randonnée de 3km dans la commune de Pimprez avec des pupitres d’interprétation à découvrir.
Très facile
English : Balade Pimprézienne (variante)
A 3km hike in the commune of Pimprez with interpretation desks to discover.
Deutsch : Balade Pimprézienne (variante)
Eine 3 km lange Wanderung in der Gemeinde Pimprez, bei der es Interpretationspulte zu entdecken gibt.
Italiano :
Una passeggiata di 3 km nel comune di Pimprez con banchi di interpretazione da scoprire.
Español : Balade Pimprézienne (variante)
Un paseo de 3 km en el municipio de Pimprez con mostradores de interpretación por descubrir.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par SIM Hauts-de-France