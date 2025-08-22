Balade Pimprézienne (variante) Pimprez Oise

Balade Pimprézienne (variante) A pieds Très facile

Balade Pimprézienne (variante) Eglise St-Médard 60170 Pimprez Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Une randonnée de 3km dans la commune de Pimprez avec des pupitres d’interprétation à découvrir.

English : Balade Pimprézienne (variante)

A 3km hike in the commune of Pimprez with interpretation desks to discover.

Deutsch : Balade Pimprézienne (variante)

Eine 3 km lange Wanderung in der Gemeinde Pimprez, bei der es Interpretationspulte zu entdecken gibt.

Italiano :

Una passeggiata di 3 km nel comune di Pimprez con banchi di interpretazione da scoprire.

Español : Balade Pimprézienne (variante)

Un paseo de 3 km en el municipio de Pimprez con mostradores de interpretación por descubrir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par SIM Hauts-de-France