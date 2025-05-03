Balade poussette Les perles de la Vologne Xonrupt-Longemer Vosges

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

Découvrez le plus ancien sentier touristique de Gérardmer, créé en 1895. « Les Perles de la Vologne » sont réputées par leurs beautés et légendes. Au rond-point du Saut des cuves entre Gérardmer et Xonrupt-Longemer, stationnement au parking et départ. Livret des balades disponible en téléchargement sur www.gerardmer.net ou en version imprimée auprès du service accueil.

+33 3 29 27 27 27

English :

Discover the oldest tourist trail in Gérardmer, created in 1895. the « Pearls of the Vologne » are renowned for their beauty and legends. At the Saut des cuves traffic circle between Gérardmer and Xonrupt-Longemer, parking and departure. Booklet of walks available for download at www.gerardmer.net or in printed form from the reception service.

Deutsch :

Entdecken Sie den ältesten Touristenpfad in Gérardmer, der 1895 angelegt wurde. « Les Perles de la Vologne » sind für ihre Schönheit und Legenden berühmt. Am Kreisverkehr Saut des cuves zwischen Gérardmer und Xonrupt-Longemer, Parken auf dem Parkplatz und Start. Broschüre der Spaziergänge zum Herunterladen auf www.gerardmer.net oder in gedruckter Form beim Empfangsdienst erhältlich.

Italiano :

Scoprite il più antico percorso turistico di Gérardmer, creato nel 1895. le « Perle della Vologna » sono rinomate per la loro bellezza e le loro leggende. Alla rotonda del Saut des cuves tra Gérardmer e Xonrupt-Longemer, parcheggio e partenza. L’opuscolo delle passeggiate è disponibile per il download sul sito www.gerardmer.net o in forma stampata presso il servizio di accoglienza.

Español :

Descubra el sendero turístico más antiguo de Gérardmer, creado en 1895. las « Perlas de Colonia » son famosas por su belleza y sus leyendas. En la rotonda Saut des cuves, entre Gérardmer y Xonrupt-Longemer, aparcamiento y salida. Folleto de paseos disponible para descargar en www.gerardmer.net o en formato impreso en el servicio de recepción.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par Système d’information touristique Lorrain