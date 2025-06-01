Balade-Quiz à Maubec Maubec Tarn-et-Garonne

Balade-Quiz “Au fil de nos histoires” à Maubec.

Envie de découvrir le patrimoine en vous amusant ? Scanner le QRcode et partez pour une balade interactive dans le village de Maubec !

https://tourisme.malomagne.com/ +33 5 63 02 42 32

English : Quiz-promenade in Maubec

Quiz-promenade « Au fil de nos histoires » in Maubec

Want to discover the local heritage while having fun? Scan the QR code and set off on an interactive tour of the village of Maubec!

Deutsch :

Quiz-Spaziergang « Au fil de nos histoires » in Maubec.

Haben Sie Lust, das Kulturerbe auf unterhaltsame Weise zu entdecken? Scannen Sie den QR-Code und begeben Sie sich auf einen interaktiven Spaziergang durch das Dorf Maubec!

Italiano :

Au fil de nos histoires? Passeggiata a quiz a Maubec.

Volete scoprire il nostro patrimonio divertendovi? Scansionate il codice QR e partite per una passeggiata interattiva nel villaggio di Maubec!

Español : Paseo-quiz en Maubec

Paseo-quiz « Au fil de nos histoires » en Maubec

¿Le apetece descubrir el patrimonio mientras se divierte? ¡Escanea el código QR y disfruta de un paseo interactivo por el pueblo de Maubec!

