Balade randoland au lac de la maix Vexaincourt Vosges

Randoland, ce sont des balades ludiques pour petits et grands qui vous permettront de découvrir notre territoire en famille et en vous amusant !

Le lac de la Maix est situé dans le massif du Donon, sur le territoire de la commune de Vexaincourt dans les Vosges. Il s’agit de l’un des derniers lacs naturels de formation glaciaire du massif vosgien. Sur ses rives se dresse une chapelle bâtie sur les ruines d’un ermitage construit en 10701. Un sarcophage de pierre côtoie la chapelle.

La fin de l’année scolaire approche à grands pas… Une grande fête s’organise alors avec spectacle et kermesse. Au programme les légendes du lac de la Maix. Avec tous les mystères dont regorge ce lieu, il y a de quoi faire. D’ailleurs, chaque enfant a sa légende préférée mais pour le spectacle, il faut bien choisir. Alors, la maîtresse propose de voter et le résultat est sans appel ce sera le diable violoneux . Mais un problème se pose il faut un virtuose pour interpréter ce rôle et il n’y a apparemment personne qui en est capable. Un enfant, pourtant très discret et timide dans la classe, ose alors élever sa petite voix Mais moi, je peux le faire… Je joue de cet instrument depuis un petit moment déjà !

Comment s’appelle ce petit virtuose ? Pars vite à la recherche des indices le long de ton parcours.

Les fiches détaillées des parcours sont en vente dans nos Offices de Tourisme, une récompense vous sera attribuée.

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Randoland offers fun walks for young and old to discover our region with the whole family!

Lac de la Maix is located in the Donon massif, in the commune of Vexaincourt in the Vosges. It is one of the last natural glacial lakes in the Vosges massif. On its shores stands a chapel built on the ruins of a hermitage dating back to 10701. A stone sarcophagus stands beside the chapel.

The end of the school year is fast approaching? A big party is organized with a show and a fair. On the program: the legends of Lac de la Maix. With all the mysteries this place has to offer, there’s plenty to do. In fact, every child has his or her favorite legend, but for the show, it’s time to choose. So the teacher suggests a vote, and the result is clear: it will be the « Fiddling Devil ». But there’s a problem: you need a virtuoso to play the part, and there doesn’t seem to be anyone who can do it. One child, though very discreet and shy in the class, dares to raise his little voice: « But I can do it? I’ve been playing this instrument for a while now!

What’s the name of this little virtuoso? Go off and find the clues along the way.

Detailed route sheets are on sale in our Tourist Offices, and you’ll be awarded a prize.

Deutsch :

Randoland, das sind spielerische Spaziergänge für Groß und Klein, bei denen Sie mit der ganzen Familie und viel Spaß unsere Gegend entdecken können!

Der Lac de la Maix befindet sich im Donon-Massiv auf dem Gebiet der Gemeinde Vexaincourt in den Vogesen. Es handelt sich um einen der letzten natürlichen Seen mit Gletscherbildung in den Vogesen. An seinen Ufern steht eine Kapelle, die auf den Ruinen einer im Jahr 10701 erbauten Einsiedelei errichtet wurde. Neben der Kapelle steht ein steinerner Sarkophag.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu Es wird ein großes Fest mit Aufführungen und Kirmes veranstaltet. Auf dem Programm stehen die Legenden des Lac de la Maix. Mit all den Geheimnissen, die dieser Ort birgt, gibt es viel zu tun. Jedes Kind hat seine Lieblingslegende, aber für die Aufführung muss man sich entscheiden. Die Lehrerin schlägt eine Abstimmung vor und das Ergebnis ist eindeutig: Es wird der « Geigenteufel » sein. Aber es gibt ein Problem: Man braucht einen Virtuosen, um diese Rolle zu spielen, und es gibt offenbar niemanden, der dazu in der Lage ist. Ein Kind, das in der Klasse sehr zurückhaltend und schüchtern ist, wagt es, seine Stimme zu erheben: « Aber ich kann das doch machen? Ich spiele dieses Instrument schon seit einiger Zeit!

Wie heißt dieser kleine Virtuose? Mach dich schnell auf die Suche nach den Hinweisen entlang deines Parcours.

Detaillierte Beschreibungen der Routen sind in unseren Fremdenverkehrsbüros erhältlich.

Italiano :

Randoland propone passeggiate divertenti per grandi e piccini per scoprire la nostra regione in famiglia!

Il Lac de la Maix si trova nel massiccio del Donon, nel comune di Vexaincourt, nei Vosgi. È uno degli ultimi laghi glaciali naturali del massiccio dei Vosgi. Sulle sue rive si trova una cappella costruita sulle rovine di un eremo edificato nel 10701. Accanto alla cappella si trova un sarcofago in pietra.

Si avvicina la fine dell’anno scolastico? Si sta organizzando una grande festa, con uno spettacolo e una fiera. In programma: le leggende del Lac de la Maix. Con tutti i misteri che questo luogo ha da offrire, c’è molto da fare. In effetti, ogni bambino ha una leggenda preferita, ma al momento dello spettacolo deve scegliere. Così la maestra propone una votazione e il risultato è chiaro: sarà il « diavolo armeggiatore ». Ma c’è un problema: serve un virtuoso per interpretare la parte, e non sembra esserci nessuno in grado di farlo. Un bambino, che in classe era molto discreto e timido, ha osato alzare la vocina: « Ma io posso farlo? È da un po’ che suono questo strumento!

Come si chiama questo piccolo virtuoso? Andate a cercare gli indizi lungo il percorso.

Le schede dettagliate del percorso sono in vendita presso i nostri Uffici del Turismo e riceverete un premio.

Español :

Randoland ofrece divertidos paseos para que grandes y pequeños descubran nuestra región en familia

El lago de la Maix está situado en el macizo del Donon, en el municipio de Vexaincourt, en los Vosgos. Es uno de los últimos lagos glaciares naturales del macizo de los Vosgos. En sus orillas se alza una capilla construida sobre las ruinas de una ermita edificada en 10701. Junto a la capilla hay un sarcófago de piedra.

Se acerca el final del curso escolar.. Se organiza una gran fiesta, con espectáculo y feria. En el programa: las leyendas del lago de la Maix. Con todos los misterios que ofrece este lugar, hay mucho que hacer. De hecho, cada niño tiene una leyenda favorita, pero a la hora del espectáculo tienen que elegir. Así que el profesor propone una votación, y el resultado está claro: será el « diablo violinista ». Pero hay un problema: se necesita un virtuoso para interpretar el papel, y no parece haber nadie capaz de ello. Un niño, muy discreto y tímido en la clase, se atrevió a levantar la vocecita: « ¿Pero yo puedo hacerlo? ¡Hace tiempo que toco este instrumento!

¿Cómo se llama este pequeño virtuoso? Ve a buscar las pistas a lo largo de tu ruta.

En nuestras Oficinas de Turismo están a la venta las tarjetas detalladas de la ruta, y recibirás un premio.

