Balade randoland Étival-Clairefontaine Vosges

Balade randoland Étival-Clairefontaine Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade randoland Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade randoland Parking du cimetière 88480 Étival-Clairefontaine Vosges Grand Est

Durée : 75 Distance : 2200.0 Tarif :

Randoland, ce sont des balades ludiques pour petits et grands qui vous permettront de découvrir notre territoire en famille et en vous amusant !

Étival-Clairefontaine se situe sur les rives de la Meurthe, à ses confluences avec le Rabodeau et la Valdange. Quatre formes montueuses et forestières sont remarquables aux alentours la côte de Repy proche au nord et qui culmine à la Roche du Coucou (591 m), les Jumeaux derrière Nompatelize au sud et, sur l’autre rive de la Meurthe, le Grand Fays au-dessus de Saint-Blaise et le massif de la Haute-Pierre à Moyenmoutier. La forêt domaniale du Ban d’Étival et la forêt communale s’étendent vers l’ouest, de part et d’autre du ruisseau des Vieux Prés, jusqu’à la Chipotte.

Aujourd’hui, atelier un peu particulier chez Camille et Manon elles ont décidé de fabriquer leur propre papier recyclé.

Pour cela, après avoir fait tremper toute une nuit des petits morceaux de papier journal dans de l’eau tiède, elles forment une pâte. Elles l’étalent sur un tamis qu’elles recouvrent d’un tissu de chaque côté. À l’aide d’une éponge qui tapote et d’un rouleau qui presse, et en répétant cette opération plusieurs fois, un maximum d’eau est enlevé. Enfin, elles laissent sécher. Ça y est, leur première feuille est prête.

Mais au fait, pourquoi cette drôle d’idée ? Pour faire honneur à la première papeterie créée en 1512 à Étival par un certain abbé.

Sauras-tu retrouver le nom de ce papetier ?

Les fiches détaillées des parcours sont en vente dans nos Offices de Tourisme, une récompense vous sera attribuée.

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

Randoland offers fun walks for young and old to discover our region with the whole family!

Étival-Clairefontaine lies on the banks of the Meurthe, where it meets the Rabodeau and Valdange rivers. There are four outstanding mountain and forest formations in the vicinity: the nearby Côte de Repy to the north, culminating in the Roche du Coucou (591 m), the Jumeaux behind Nompatelize to the south and, on the other bank of the Meurthe, the Grand Fays above Saint-Blaise and the Massif de la Haute-Pierre in Moyenmoutier. The state forest of Ban d?Étival and the communal forest extend westwards, on either side of the Vieux Prés stream, as far as Chipotte.

Today, Camille and Manon had a rather special workshop: they decided to make their own recycled paper.

After soaking small pieces of newspaper in warm water overnight, they form a paste. They spread it out on a sieve and covered it with a cloth on each side. Using a tapping sponge and a pressing roller, and repeating this operation several times, as much water as possible is removed. Finally, they leave to dry. That’s it, their first sheet is ready.

But why this strange idea? To honor the first paper mill created in Étival in 1512 by a certain abbot.

Can you find the name of this papermaker?

Detailed route descriptions are on sale in our Tourist Offices, and you will be awarded a prize.

Deutsch :

Randoland, das sind spielerische Spaziergänge für Groß und Klein, bei denen Sie unsere Gegend mit der ganzen Familie und mit viel Spaß entdecken können!

Étival-Clairefontaine liegt an den Ufern der Meurthe, an deren Zusammenfluss mit den Flüssen Rabodeau und Valdange. In der Umgebung sind vier Berg- und Waldformen bemerkenswert: die im Norden nahe gelegene Côte de Repy, die in der Roche du Coucou (591 m) gipfelt, die Jumeaux hinter Nompatelize im Süden und auf der anderen Seite der Meurthe die Grand Fays oberhalb von Saint-Blaise und das Massiv der Haute-Pierre in Moyenmoutier. Der Staatswald Ban d’Étival und der Gemeindewald erstrecken sich in westlicher Richtung beiderseits des Baches Vieux Prés bis nach Chipotte.

Heute findet bei Camille und Manon ein etwas ungewöhnlicher Workshop statt: Sie haben beschlossen, ihr eigenes Recyclingpapier herzustellen.

Dazu weichen sie über Nacht kleine Stücke Zeitungspapier in lauwarmem Wasser ein und formen daraus eine Paste. Sie verteilten den Brei auf einem Sieb, das sie auf beiden Seiten mit einem Tuch bedeckten. Mit Hilfe eines klopfenden Schwamms und einer drückenden Walze und durch mehrmaliges Wiederholen des Vorgangs wird so viel Wasser wie möglich entfernt. Schließlich lassen sie es trocknen. Das war’s, ihr erstes Blatt ist fertig.

Aber wie kam es überhaupt zu dieser lustigen Idee? Um die erste Papierfabrik zu ehren, die 1512 in Étival von einem gewissen Abbé gegründet wurde.

Kannst du den Namen des Papiermachers herausfinden?

Die detaillierten Karten der Parcours sind in unseren Fremdenverkehrsbüros erhältlich, und Sie erhalten eine Belohnung.

Italiano :

Randoland offre passeggiate divertenti per grandi e piccini per scoprire la nostra regione in famiglia!

Étival-Clairefontaine si trova sulle rive della Meurthe, dove confluiscono i fiumi Rabodeau e Valdange. Nei dintorni spiccano quattro aree montuose e boschive: la vicina Côte de Repy a nord, che culmina nella Roche du Coucou (591 m), i Jumeaux dietro Nompatelize a sud e, sull’altra sponda della Meurthe, i Grand Fays sopra Saint-Blaise e il Massif de la Haute-Pierre a Moyenmoutier. La foresta demaniale di Ban d’Étival e la foresta comunale si estendono a ovest su entrambi i lati del torrente Vieux Prés fino a Chipotte.

Oggi Camille e Manon partecipano a un laboratorio un po’ particolare: hanno deciso di produrre la loro carta riciclata.

Dopo aver messo a bagno piccoli pezzi di giornale in acqua calda per una notte, formano una pasta. La stendono su un setaccio e coprono ogni lato con un panno. Utilizzando una spugna per picchiettare e un rullo pressore, e ripetendo l’operazione più volte, rimuovono quanta più acqua possibile. Infine, si lascia asciugare. Ecco fatto, il loro primo foglio è pronto.

Ma perché questa strana idea? Per onorare la prima cartiera creata nel 1512 a Étival da un certo abate.

Riuscite a trovare il nome del cartaio?

Le descrizioni dettagliate del percorso sono in vendita presso i nostri Uffici del Turismo e vi sarà assegnato un premio.

Español :

Randoland ofrece divertidos paseos para que grandes y pequeños descubran nuestra región en familia

Étival-Clairefontaine se encuentra a orillas del Meurthe, donde confluyen los ríos Rabodeau y Valdange. En los alrededores destacan cuatro zonas montañosas y boscosas: la cercana Côte de Repy al norte, que culmina en la Roche du Coucou (591 m), los Jumeaux detrás de Nompatelize al sur y, en la otra orilla del Meurthe, los Grand Fays por encima de Saint-Blaise y el Massif de la Haute-Pierre en Moyenmoutier. El bosque estatal de Ban d’Étival y el bosque municipal se extienden hacia el oeste a ambos lados del arroyo Vieux Prés hasta Chipotte.

Hoy, Camille y Manon participan en un taller muy especial: han decidido fabricar su propio papel reciclado.

Tras remojar pequeños trozos de periódico en agua caliente durante toda la noche, forman una pasta. La extienden sobre un tamiz y cubren cada lado con un paño. Con una esponja para golpear y un rodillo de presión, y repitiendo esta operación varias veces, eliminan toda el agua posible. Por último, dejan secar. Ya está, su primera hoja está lista.

Pero, ¿por qué esta extraña idea? Para honrar a la primera fábrica de papel creada en 1512 en Étival por cierto abad.

¿Puede encontrar el nombre del papelero?

Las descripciones detalladas del recorrido están a la venta en nuestras Oficinas de Turismo, y obtendrá un premio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-29 par Système d’information touristique Lorrain