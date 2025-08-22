Balade Saint-Giotaine Saint-Léger-aux-Bois Oise

Balade Saint-Giotaine A pieds Difficulté moyenne

Balade Saint-Giotaine Parking de la salle des fêtes 60170 Saint-Léger-aux-Bois Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 9300.0 Tarif :

Grande boucle de 9km et petite boucle de 6km au cœur de la foret de Laigue. Partez à la découverte de St Léger aux Bois, de son patrimoine et de son histoire.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Saint-Giotaine

9km long loop and 6km short loop in the heart of the Laigue forest. Discover St Léger aux Bois, its heritage and its history.

Deutsch : Balade Saint-Giotaine

Große Schleife von 9 km und kleine Schleife von 6 km im Herzen des Waldes von Laigue. Entdecken Sie St Léger aux Bois, sein Kulturerbe und seine Geschichte.

Italiano :

Anello lungo di 9 km e breve di 6 km nel cuore della foresta di Laigue. Scoprite St Léger aux Bois, il suo patrimonio e la sua storia.

Español : Balade Saint-Giotaine

Bucle largo de 9 km y bucle corto de 6 km en el corazón del bosque de Laigue. Descubra St Léger aux Bois, su patrimonio y su historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par SIM Hauts-de-France