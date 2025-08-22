Balade Sentier de la Garenne

Balade Sentier de la Garenne 49570 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 1200.0 Tarif :

Dominant la Loire avec une vue Nord Sud à 360°, le parc de la Garenne offre un panorama d’exception pour les amateurs de découverte paysagère.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Overlooking the Loire with a 360° north-south view, Parc de la Garenne offers an exceptional panorama for landscape enthusiasts.

Deutsch :

Der Parc de la Garenne überragt die Loire mit einem 360°-Blick nach Norden und Süden und bietet ein außergewöhnliches Panorama für Liebhaber landschaftlicher Entdeckungen.

Italiano :

Affacciato sulla Loira con una vista a 360° da nord a sud, il Parc de la Garenne offre un panorama eccezionale per gli amanti del paesaggio.

Español :

Dominando el Loira con una vista de 360° de norte a sur, el Parque de la Garenne ofrece un panorama excepcional para los amantes del paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-09 par Anjou tourime