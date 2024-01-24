Balade Sentier Pédagogique du Pont-Barrage EDF de Pizançon Chatuzange-le-Goubet Drôme
Balade Sentier Pédagogique du Pont-Barrage EDF de Pizançon
Balade Sentier Pédagogique du Pont-Barrage EDF de Pizançon Barrage de Pizançon 26300 Chatuzange-le-Goubet Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Parcours pédagogique sur le barrage usine EDF de Pizançon, composé de 7 panneaux 5 panneaux basiques et 2 panneaux ludiques et interactifs.
+33 6 44 13 28 11
English :
An educational tour of the Pizançon EDF factory dam, comprising 7 panels: 5 basic panels and 2 fun, interactive panels.
Deutsch :
Pädagogischer Rundgang über den Staudamm des EDF-Werks Pizançon, bestehend aus 7 Tafeln: 5 grundlegende Tafeln und 2 spielerische und interaktive Tafeln.
Italiano :
Un percorso didattico sulla fabbrica di dighe EDF Pizançon, composto da 7 pannelli: 5 pannelli di base e 2 pannelli divertenti e interattivi.
Español :
Recorrido pedagógico sobre la fábrica de presas de EDF Pizançon, compuesto por 7 paneles: 5 básicos y 2 lúdicos e interactivos.
