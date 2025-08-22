Balade sonore à la Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Balade sonore à la Corderie Royale

Balade sonore à la Corderie Royale rue Audebert 17300 Rochefort Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade sonore le long de la Corderie, dans les jardins et le long de la Charente.

https://murmuresdumarais.com/parcours-sonores/balade-sonore-rochefort/ +33 5 46 87 01 90

English : Sound walk at the Corderie Royale

Sound walk along the Corderie, in the gardens and along the Charente.

Deutsch : Klangspaziergang in der Corderie Royale

Klangspaziergang entlang der Corderie, in den Gärten und entlang der Charente.

Italiano :

Passeggiata sonora lungo la Corderie, nei giardini e lungo la Charente.

Español :

Paseo sonoro por la Cordería, por los jardines y por la Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme