Balade sonore à la Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime
Balade sonore à la Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Balade sonore à la Corderie Royale
Balade sonore à la Corderie Royale rue Audebert 17300 Rochefort Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Balade sonore le long de la Corderie, dans les jardins et le long de la Charente.
https://murmuresdumarais.com/parcours-sonores/balade-sonore-rochefort/ +33 5 46 87 01 90
English : Sound walk at the Corderie Royale
Sound walk along the Corderie, in the gardens and along the Charente.
Deutsch : Klangspaziergang in der Corderie Royale
Klangspaziergang entlang der Corderie, in den Gärten und entlang der Charente.
Italiano :
Passeggiata sonora lungo la Corderie, nei giardini e lungo la Charente.
Español :
Paseo sonoro por la Cordería, por los jardines y por la Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme