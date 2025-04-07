Balade sonore à Tonnay-Charente Tonnay-Charente Charente-Maritime

Balade sonore sur le quai de la Libération et le long de la Charente.

https://murmuresdumarais.com/parcours-sonores/balade-sonore-tonnay-charente/ +33 5 46 87 01 90

English : Sound walk in Tonnay-Charente

Sound walk on the Quai de la Libération and along the river Charente.

Deutsch : Klangspaziergang in Tonnay-Charente

Klangspaziergang auf dem Quai de la Libération und entlang der Charente.

Italiano :

Passeggiata sonora sul Quai de la Libération e lungo la Charente.

Español :

Paseo sonoro por el Quai de la Libération y por la Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme