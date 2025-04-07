Balade sonore à Tonnay-Charente Tonnay-Charente Charente-Maritime
Balade sonore à Tonnay-Charente Tonnay-Charente Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Balade sonore à Tonnay-Charente
Balade sonore à Tonnay-Charente quai de la Libération 17430 Tonnay-Charente Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Balade sonore sur le quai de la Libération et le long de la Charente.
https://murmuresdumarais.com/parcours-sonores/balade-sonore-tonnay-charente/ +33 5 46 87 01 90
English : Sound walk in Tonnay-Charente
Sound walk on the Quai de la Libération and along the river Charente.
Deutsch : Klangspaziergang in Tonnay-Charente
Klangspaziergang auf dem Quai de la Libération und entlang der Charente.
Italiano :
Passeggiata sonora sul Quai de la Libération e lungo la Charente.
Español :
Paseo sonoro por el Quai de la Libération y por la Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme