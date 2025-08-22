Balade Sonore du Chemin des Vignes Saint-Roman Drôme

Balade Sonore du Chemin des Vignes

Des bulles sonores documentaires sur le travail de la vigne réalisées avec des habitants de Saint-Roman et de Châtillon-en-Diois vous sont proposées tout au long du chemin des vignes. Ils sont accessibles au moyen de QR codes.

Documentary sound bubbles on the work of the vineyard, created with the inhabitants of Saint-Roman and Châtillon-en-Diois, are available all along the vineyard trail. They can be accessed using QR codes.

Entlang des Weinbergswegs werden Ihnen dokumentarische Sprechblasen über die Arbeit in den Weinbergen angeboten, die mit Einwohnern von Saint-Roman und Châtillon-en-Diois erstellt wurden. Sie sind mithilfe von QR-Codes zugänglich.

Lungo il percorso del vigneto vengono proposte bolle sonore documentarie sul lavoro del vigneto create con gli abitanti di Saint-Roman e Châtillon-en-Diois. Sono accessibili tramite codici QR.

A lo largo del recorrido del viñedo se proponen burbujas sonoras documentales sobre el trabajo del viñedo creadas con los habitantes de Saint-Roman y Châtillon-en-Diois. Son accesibles mediante códigos QR.

