Balade sonore en autonomie dans le Parc national des Calanques à la Fontaine de Voire Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Balade sonore en autonomie dans le Parc national des Calanques à la Fontaine de Voire 141 avenue du Prado 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une balade inédite à la découverte du patrimoine culturel et naturel de ce site du Parc national des Calanques !

English :

An original walk to discover the cultural and natural heritage of this site of the Calanques National Park!

Deutsch :

Ein neuartiger Spaziergang zur Entdeckung des Kultur- und Naturerbes dieses Ortes im Nationalpark Calanques!

Italiano :

Una passeggiata originale per scoprire il patrimonio culturale e naturale di questo sito del Parco Nazionale delle Calanques!

Español :

Un paseo original para descubrir el patrimonio cultural y natural de este lugar del Parque Nacional de las Calanques.

