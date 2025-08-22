Balade sonore Expédition Pamparigouste, cap sur Istres Istres Bouches-du-Rhône
Balade sonore Expédition Pamparigouste, cap sur Istres
Une balade sonore du Bureau des guides du GR2013 réalisée par Pascal Messaoudi et co-produite par l’Office du Tourisme d’Istres.
English :
An audio tour by the Bureau des Guides du GR2013, directed by Pascal Messaoudi and co-produced by the Istres Tourist Office.
Deutsch :
Ein Hörspaziergang des Bureau des guides du GR2013, realisiert von Pascal Messaoudi und koproduziert vom Fremdenverkehrsamt Istres.
Italiano :
Una passeggiata sonora dell’Ufficio Guide del GR2013 diretta da Pascal Messaoudi e coprodotta dall’Ufficio del Turismo di Istres.
Español :
Un audio paseo de la Oficina de Guías GR2013, dirigido por Pascal Messaoudi y coproducido por la Oficina de Turismo de Istres.
