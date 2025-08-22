Balade sonore Expédition Pamparigouste, cap sur Istres Istres Bouches-du-Rhône

Balade sonore Expédition Pamparigouste, cap sur Istres

Balade sonore Expédition Pamparigouste, cap sur Istres 30 Allée Jean Jaurès 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Une balade sonore du Bureau des guides du GR2013 réalisée par Pascal Messaoudi et co-produite par l’Office du Tourisme d’Istres.

+33 4 42 81 76 00

English :

An audio tour by the Bureau des Guides du GR2013, directed by Pascal Messaoudi and co-produced by the Istres Tourist Office.

Deutsch :

Ein Hörspaziergang des Bureau des guides du GR2013, realisiert von Pascal Messaoudi und koproduziert vom Fremdenverkehrsamt Istres.

Italiano :

Una passeggiata sonora dell’Ufficio Guide del GR2013 diretta da Pascal Messaoudi e coprodotta dall’Ufficio del Turismo di Istres.

Español :

Un audio paseo de la Oficina de Guías GR2013, dirigido por Pascal Messaoudi y coproducido por la Oficina de Turismo de Istres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-28 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Istres