Balade Sonore Moyenâgeuse Istres Bouches-du-Rhône

Balade Sonore Moyenâgeuse 30 Allée Jean Jaurès 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez le centre historique de manière insolite et inédite, à travers une expérience immersive qui vous plongera au cœur de l’époque médiévale.
+33 4 42 81 76 00
English :
Discover the historic center in an unusual and original way, with an immersive experience that plunges you into the heart of medieval times.
Deutsch :
Entdecken Sie das historische Zentrum auf ungewöhnliche und neue Weise, durch ein immersives Erlebnis, das Sie in das Mittelalter zurückversetzt.
Italiano :
Scoprite il centro storico in modo insolito e originale, attraverso un’esperienza immersiva che vi farà immergere nel cuore dell’epoca medievale.
Español :
Descubra el centro histórico de una forma insólita y original, a través de una experiencia inmersiva que le sumergirá en el corazón de la época medieval.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-17 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Istres