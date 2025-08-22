Balade Sonore Moyenâgeuse Istres Bouches-du-Rhône

Balade Sonore Moyenâgeuse

Balade Sonore Moyenâgeuse 30 Allée Jean Jaurès 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez le centre historique de manière insolite et inédite, à travers une expérience immersive qui vous plongera au cœur de l’époque médiévale.

+33 4 42 81 76 00

English :

Discover the historic center in an unusual and original way, with an immersive experience that plunges you into the heart of medieval times.

Deutsch :

Entdecken Sie das historische Zentrum auf ungewöhnliche und neue Weise, durch ein immersives Erlebnis, das Sie in das Mittelalter zurückversetzt.

Italiano :

Scoprite il centro storico in modo insolito e originale, attraverso un’esperienza immersiva che vi farà immergere nel cuore dell’epoca medievale.

Español :

Descubra el centro histórico de una forma insólita y original, a través de una experiencia inmersiva que le sumergirá en el corazón de la época medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-17 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Istres