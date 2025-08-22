Balade sur la Plaine des Courlis Billezois Allier
Balade sur la Plaine des Courlis Billezois Allier vendredi 1 mai 2026.
Balade sur la Plaine des Courlis
Balade sur la Plaine des Courlis Place de l’Eglise 03120 Billezois Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette plaine est l’endroit idéal pour une halte reposante, en témoigne son hôte le courlis cendré, qui aime s’y reposer et manger.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : Plaine des Courlis walk
This plain is the ideal place for a restful stopover, as its host, the curlew, testifies: it likes to rest and eat here.
Deutsch :
Diese Ebene ist der ideale Ort für eine erholsame Rast, was auch ihr Gastgeber beweist: der Große Brachvogel, der hier gerne ausruht und frisst.
Italiano :
Questa pianura è il luogo ideale per una sosta ristoratrice, come testimonia il suo ospite, il chiurlo, che ama riposare e mangiare qui.
Español :
Esta llanura es el lugar ideal para una parada de descanso, como atestigua su anfitrión, el zarapito: le gusta descansar y comer aquí.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme