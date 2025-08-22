Balade sur la Plaine des Courlis Billezois Allier

Balade sur la Plaine des Courlis

Balade sur la Plaine des Courlis Place de l’Eglise 03120 Billezois Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette plaine est l’endroit idéal pour une halte reposante, en témoigne son hôte le courlis cendré, qui aime s’y reposer et manger.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Plaine des Courlis walk

This plain is the ideal place for a restful stopover, as its host, the curlew, testifies: it likes to rest and eat here.

Deutsch :

Diese Ebene ist der ideale Ort für eine erholsame Rast, was auch ihr Gastgeber beweist: der Große Brachvogel, der hier gerne ausruht und frisst.

Italiano :

Questa pianura è il luogo ideale per una sosta ristoratrice, come testimonia il suo ospite, il chiurlo, che ama riposare e mangiare qui.

Español :

Esta llanura es el lugar ideal para una parada de descanso, como atestigua su anfitrión, el zarapito: le gusta descansar y comer aquí.

