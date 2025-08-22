Balade sur les Rives de l’Isère à Romans Romans-sur-Isère Drôme

Balade sur les Rives de l’Isère à Romans

Balade sur les Rives de l’Isère à Romans Belvédère Saint-Romain 26100 Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier, véritable promenade entre histoire et nature, vous invite à longer l’Isère sur sa rive gauche à Bourg de Péage et à découvrir certains des plus beaux trésors de Romans sur Isère.

https://www.ville-romans.fr/ +33 4 75 05 51 51

English : Balade sur les Rives de l’Isère à Romans

This trail, a true walk between history and nature, invites you to follow the Isère on its left bank at Bourg de Péage and discover some of the most beautiful treasures of Romans sur Isère.

Deutsch : Balade sur les Rives de l’Isère à Romans

Dieser Weg, ein wahrer Spaziergang zwischen Geschichte und Natur, lädt Sie dazu ein, am linken Ufer der Isère in Bourg de Péage entlang zu wandern und einige der schönsten Schätze von Romans sur Isère zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso, una vera e propria passeggiata tra storia e natura, invita a seguire l’Isère lungo la sua riva sinistra a Bourg de Péage e a scoprire alcuni dei più bei tesori di Romans sur Isère.

Español : Balade sur les Rives de l’Isère à Romans

Este sendero, verdadero paseo entre historia y naturaleza, le invita a seguir el Isère por su orilla izquierda en Bourg de Péage y descubrir algunos de los tesoros más bellos de Romans sur Isère.

