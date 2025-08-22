Balade Tourisme Vert et Culturel à Longjumeau Longjumeau Essonne
Balade Tourisme Vert et Culturel à Longjumeau Longjumeau Essonne vendredi 1 mai 2026.
Balade Tourisme Vert et Culturel à Longjumeau
Balade Tourisme Vert et Culturel à Longjumeau 91160 Longjumeau Essonne Île-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Explorez Longjumeau avec cette balade de 9 km, combinant découvertes culturelles et immersion dans la nature locale.
+33 1 64 54 59 04
English :
Explore Longjumeau with this 9 km walk, combining cultural discoveries and immersion in local nature.
Deutsch :
Erkunden Sie Longjumeau auf dieser 9 km langen Wanderung, die kulturelle Entdeckungen mit dem Eintauchen in die lokale Natur verbindet.
Italiano :
Esplorate Longjumeau con questa passeggiata di 9 km, che combina scoperte culturali e immersione nella campagna locale.
Español :
Explore Longjumeau en este paseo de 9 km, que combina descubrimientos culturales con la inmersión en la campiña local.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme