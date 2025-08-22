Balade Varennoise Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Balade Varennoise En VTT assistance électrique Facile

Balade Varennoise Salle des fêtes 71110 Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Niché au cœur du Charolais-Brionnais, le village de Varenne-l’Arconce possède un patrimoine intéressant. En plus de son environnement verdoyant, vous pourrez admirer l’église romane, vestige d’un ancien prieuré, qui a la particularité d’être construite en grès, ce qui la différencie des autres églises romanes du territoire bâties en calcaire.

Facile

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Nestled in the heart of the Charolais-Brionnais region, the village of Varenne-l?Arconce has an interesting heritage. In addition to its green environment, you will be able to admire the Romanesque church, a vestige of an ancient priory, which has the particularity of being built in sandstone, which differentiates it from the other Romanesque churches of the territory built in limestone.

Deutsch :

Das Dorf Varenne-l’Arconce liegt im Herzen des Charolais-Brionnais und verfügt über ein interessantes Kulturerbe. Sie ist aus Sandstein gebaut, was sie von den anderen romanischen Kirchen der Gegend unterscheidet, die aus Kalkstein bestehen.

Italiano :

Situato nel cuore della regione Charolais-Brionnais, il villaggio di Varenne-l’Arconce vanta un interessante patrimonio. Oltre al suo ambiente verde, si può ammirare la chiesa romanica, resti di un antico priorato, che ha la particolarità di essere costruita in pietra arenaria, il che la differenzia dalle altre chiese romaniche della zona costruite in pietra calcarea.

Español :

Enclavado en el corazón de la región Charolais-Brionnais, el pueblo de Varenne-l’Arconce posee un interesante patrimonio. Además de su entorno verde, se puede admirar la iglesia románica, restos de un antiguo priorato, que tiene la particularidad de estar construida en piedra arenisca, lo que la diferencia de las demás iglesias románicas de la zona construidas en piedra caliza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data