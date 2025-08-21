Balade vélo de Nancy à la Colline de Sion Nancy Meurthe-et-Moselle

Balade vélo de Nancy à la Colline de Sion Adultes Voiture Difficile

Le Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle et Meurthe & Moselle Tourisme propose un grand circuit vélo reliant Nancy à Sion.

Vous admirerez sur votre chemin quelques beaux exemples de notre patrimoine Lorrain, comme le château de Haroué, la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, la colline de Sion et bien d’autres.

English :

The Meurthe-et-Moselle and Meurthe & Moselle Tourisme Departmental Cycling Touring Committee proposes a large cycling circuit linking Nancy to Sion.

You will admire on your way some beautiful examples of our Lorrain heritage, such as the castle of Haroué, the basilica of Saint-Nicolas-de-Port, the hill of Sion and many others.

Deutsch :

Das Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle und Meurthe & Moselle Tourisme bieten eine große Fahrradtour an, die Nancy mit Sion verbindet.

Auf Ihrem Weg werden Sie einige schöne Beispiele unseres lothringischen Kulturerbes bewundern, wie das Schloss von Haroué, die Basilika von Saint-Nicolas-de-Port, den Hügel von Sion und viele andere.

Italiano :

Il Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle e Meurthe & Moselle Tourisme propongono un grande circuito ciclistico che collega Nancy a Sion.

Durante il tragitto potrete ammirare alcuni splendidi esempi del nostro patrimonio lorenese, come il castello di Haroué, la basilica di Saint-Nicolas-de-Port, la collina di Sion e molti altri.

Español :

El Comité Départemental de Cyclotourisme de Meurthe-et-Moselle y Meurthe & Moselle Tourisme ofrecen un gran circuito ciclista que une Nancy con Sion.

Por el camino admirará algunos bellos ejemplos de nuestro patrimonio lorenés, como el castillo de Haroué, la basílica de Saint-Nicolas-de-Port, la colina de Sion y muchos otros.

