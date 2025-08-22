Balade Vendeuilloise Vendeuil-Caply Oise

Balade Vendeuilloise A pieds Facile

Balade Vendeuilloise Parking du Musée Archéologique de l’Oise 60120 Vendeuil-Caply Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 4200.0 Tarif :

Au départ du Musée Archéologique de l’Oise (MAO), une balade bucolique le long des sources de la Noye vous est proposée. Après de beaux points de vue sur le village de Beauvoir, le mont Catelet et un passage dans le bois de Calmont qui aurait abrité un oppidum gaulois, vous découvrirez le théâtre gallo-romain , site archéologique départemental. Le parcours se termine devant Le MAO , riche du mobilier découvert pendant plus de 30 années de recherches sur l’agglomération gallo-romaine de Vendeuil-Caply (objets de la vie quotidienne, sculptures, peintures murales, …).

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Vendeuilloise

Departing from the Musée Archéologique de l’Oise (MAO), you can enjoy a bucolic stroll along the sources of the Noye. After beautiful views over the village of Beauvoir, Mont Catelet and a passage through the Calmont woods, said to have been home to a Gallic oppidum, you’ll discover the Gallo-Roman theater, a departmental archaeological site. The tour ends in front of the MAO, with its wealth of artefacts discovered during more than 30 years of research into the Gallo-Roman settlement of Vendeuil-Caply (everyday objects, sculptures, wall paintings, etc.).

Deutsch : Balade Vendeuilloise

Vom Musée Archéologique de l’Oise (MAO) aus können Sie einen Spaziergang entlang der Quellen des Flusses Noye unternehmen. Nach schönen Ausblicken auf das Dorf Beauvoir, den Mont Catelet und einem Spaziergang durch den Wald von Calmont, in dem sich ein gallisches Oppidum befunden haben soll, entdecken Sie das gallo-römische Theater, eine archäologische Stätte des Departements. Der Rundgang endet vor dem MAO , das reich an Mobiliar ist, das während der mehr als 30-jährigen Forschungsarbeiten über die gallorömische Siedlung Vendeuil-Caply entdeckt wurde (Gegenstände des täglichen Lebens, Skulpturen, Wandmalereien, ?).

Italiano :

Partendo dal Musée Archéologique de l’Oise (MAO), fate una passeggiata bucolica lungo le sorgenti della Noye. Dopo aver ammirato le bellezze del villaggio di Beauvoir e del Mont Catelet e aver attraversato il bosco di Calmont, che si dice sia stato sede di un oppidum gallico, si scoprirà il teatro gallo-romano, sito archeologico dipartimentale. La visita termina davanti al MAO, con una grande quantità di oggetti scoperti durante più di 30 anni di ricerche sull’insediamento gallo-romano di Vendeuil-Caply (oggetti di uso quotidiano, sculture, pitture murali…).

Español : Balade Vendeuilloise

Saliendo del Museo Arqueológico de l’Oise (MAO), dé un bucólico paseo por las fuentes del Noye. Tras disfrutar de las hermosas vistas del pueblo de Beauvoir y del Monte Catelet, y atravesar el bosque de Calmont, donde se dice que hubo un oppidum galo, descubrirá el teatro galo-romano, yacimiento arqueológico departamental. El recorrido finaliza frente al MAO, con una gran cantidad de objetos descubiertos durante más de 30 años de investigación sobre el asentamiento galo-romano de Vendeuil-Caply (objetos cotidianos, esculturas, pinturas murales, etc.).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-27 par SIM Hauts-de-France