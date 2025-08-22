Balade Verte A travers bois (PLM 6) Nochize Saône-et-Loire

Balade Verte A travers bois (PLM 6) En VTT assistance électrique Facile

Balade Verte A travers bois (PLM 6) Route de Nochize 71600 Nochize Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Balade au cœur de la commune de Nochize. Vous partirez du parking de la salle communale pour traverser le bourg. Ensuite, c’est un long chemin à travers le Bois Clair qui vous attend pour rejoindre le point de départ en longeant un autre petit bois et les bocages !

Facile

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

A walk in the heart of Nochize. You’ll set off from the Salle Communale parking lot to cross the village. Then it’s a long way through the Bois Clair to get back to the starting point, skirting another small wood and the hedgerows!

Deutsch :

Spaziergang durch das Herz der Gemeinde Nochize. Sie starten am Parkplatz des Gemeindesaals und durchqueren den Ort. Danach erwartet Sie ein langer Weg durch den Bois Clair, der Sie entlang eines weiteren kleinen Waldes und der Heckenlandschaft zum Ausgangspunkt zurückführt!

Italiano :

Una passeggiata nel cuore di Nochize. Lasciate il parcheggio del municipio e attraversate il villaggio. Poi, un lungo sentiero attraverso il Bois Clair vi aspetta per tornare al punto di partenza, costeggiando un altro piccolo bosco e le siepi!

Español :

Un paseo por el corazón de Nochize. Salga del aparcamiento del ayuntamiento y atraviese el pueblo. A continuación, le espera un largo sendero a través del Bois Clair para regresar al punto de partida, bordeando otro bosquecillo y los setos

