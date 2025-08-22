Balade Verte Aqua Versa (PLM 5) Versaugues Saône-et-Loire

Balade Verte Aqua Versa (PLM 5) En VTT assistance électrique Facile

Balade Verte Aqua Versa (PLM 5) Route du Grand Selore 71110 Versaugues Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6800.0 Tarif :

Une petite balade à travers le bocage de la commune.

Facile

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

A short stroll through the local bocage.

Deutsch :

Ein kleiner Spaziergang durch die Heckenlandschaft der Gemeinde.

Italiano :

Una breve passeggiata nel bocage locale.

Español :

Un corto paseo por el bocage local.

