Balade Verte Aqua Versa (PLM 5) Versaugues Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 6800.0 Tarif :
Une petite balade à travers le bocage de la commune.
Facile
https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81
English :
A short stroll through the local bocage.
Deutsch :
Ein kleiner Spaziergang durch die Heckenlandschaft der Gemeinde.
Italiano :
Una breve passeggiata nel bocage locale.
Español :
Un corto paseo por el bocage local.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data