Balade Verte Balade entre prairie, forêts et rivière (VSG 2) Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire

Envie de vous dépayser ? Cette balade est faite pour vous. Du chemin de terre, de la forêt, des bocages et un passage au-dessus de l’Arconce, voici ce qu’il vous attends aux alentours du bourg de Varenne Saint Germain
English :
Looking for a change of scenery? This is the walk for you. Dirt tracks, forest, hedged farmland and a passage over the Arconce river, this is what awaits you around the village of Varenne Saint Germain
Deutsch :
Lust auf einen Tapetenwechsel? Dann ist diese Wanderung genau das Richtige für Sie. Feldwege, Wälder, Heckenlandschaften und eine Passage über den Fluss Arconce erwarten Sie in der Umgebung des Ortes Varenne Saint Germain
Italiano :
Siete alla ricerca di un cambiamento di scenario? Allora questa è la passeggiata che fa per voi. Sentieri sterrati, boschi, campi coltivati con siepi e un tratto sul fiume Arconce: ecco cosa vi aspetta nei dintorni del villaggio di Varenne Saint Germain
Español :
¿Quiere cambiar de aires? Entonces éste es su paseo. Caminos de tierra, bosques, granjas con setos y un tramo sobre el río Arconce, esto es lo que le espera en los alrededores del pueblo de Varenne Saint Germain
