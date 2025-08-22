Balade Verte Balade Vaudebarroise (VAU 1) Vaudebarrier Saône-et-Loire
Balade Verte Balade Vaudebarroise (VAU 1) En VTT assistance électrique Facile
Balade Verte Balade Vaudebarroise (VAU 1) Route des Tyrs 71120 Vaudebarrier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5500.0 Tarif :
Vous passerez aux abords du château de Moleron et plusieurs points de vue remarquable sur les bocages.
Facile
English :
You’ll pass by the Château de Moleron and several remarkable viewpoints over the bocages.
Deutsch :
Sie kommen an der Umgebung des Schlosses Moleron und mehreren Aussichtspunkten vorbei, von denen Sie einen bemerkenswerten Blick auf die Heckenlandschaft haben.
Italiano :
Passerete accanto allo Château de Moleron e a diversi punti panoramici notevoli sui bocage.
Español :
Pasará junto al castillo de Moleron y varios miradores notables sobre los bocages.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data